San Francisco MOMA – M. Botta

En 1995 se completó en San Francisco el primer museo diseñado por el arquitecto Mario Botta en Estados Unidos (en el barrio de la ciudad de South of Market (SoMa), un área deteriorada al borde de una zona de gran auge de la construcción.) El SFMOMA se localiza cerca a los Jardines y Centro de Arte de Yerba Buena, diseñado por Fumihiko Maki.

Se reconocen tres objetivos en el diseño del SFMOMA:

1 – El crear un museo que sea un símbolo para la ciudad, sin un estilo definido pero con una imagen clara y contundente (cuando Mario Botta se propuso diseñar un nuevo hogar para el Museo de Arte Moderno de San Francisco en 1988, su objetivo era crear un edificio emblemático con “fuerza icónica”).

2 – El permitir que la arquitectura permita al visitante una lectura clara de la organización espacial del edificio.

3 – El uso de la luz como componente fundamental y siempre cambiante en la percepción del espacio.

El museo es un edificio meramente horizontal, en contraste con los rascacielos que lo rodean que son meramente verticales, en busca del cielo. De esquema geométrico claro y simétrico, lenguaje postmodernista y minimalista, aunque con una precisa destreza en el manejo de los materiales. La ausencia de vanos le da una imponencia como si de una fortaleza o un templo antiguo se tratara. El mensaje es solidez, fuerza, y hasta cierto punto monumentalidad.

Sin embargo, es difícil no rendirse ante la magnífica organización de elementos compositivos, la claridad de la geometría, la riqueza en el manejo de los detalles y materiales así como de la luz inmaterial.

“El edificio tiene gran significado para mí (…) El arquitecto aspira a construir en una ciudad como el artista aspira a exponer sus obras en un museo”. M.B.

El elemento más llamativo de la composición es el cilindro cortado en diagonal, decorado con estrías de granito gris y negro, contrastando con la superficie de ladrillo. El eje central de la composición simétrica es recalcado por una fina incisión que se practica transversalmente al edificio, que nace en el cilindro hasta llegar a la entrada al museo. El edificio se organiza alrededor de un atrio central, que aislado del exterior, se halla rodeado por galerías y otros espacios.

Botta figura entre los mejores arquitectos postmodernos, aunque su trabajo puede ser difícil de categorizar. El crítico Paul Golderberger, escribió sobre Mario Botta en el New York Times: “Su trabajo no invita a la clasificación fácil (es sin duda moderna, pero evita el resbaladizo y el sleekness de tan tardía Modernismo; su material es la albañilería (…) No de vidrio o de acero, y lo usa para crear edificios que sean ensayos firmes y seguros en geometría “.

El edificio de Botta fue una importante contribución al paisaje urbano de San Francisco, aunque fue el último de su tipo. Marcó el fin del período posmoderno y el comienzo del neomodernismo, que ha dominado San Francisco desde entonces.

Programa: Museo / Galerías de Exposiciones Ubicación: San Francisco – EE.UU. Autores: Mario Botta Fecha: 1989 – 1995

