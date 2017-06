Fagus Werk – W. Gropius y A. Meyer

Textos:De la redacción de De la redacción de Croquizar. Decir mucho, en pocas líneas En base a fuentes libres citadas en el artículo

La fábrica de hormas de zapatos Fagus fue construida por Walter Gropius y Adolf Meyer en Alfeld an der Leine, Alemania entre 1911 y 1925, la obra podría entenderse como una construcción industrial más y sin embargo supone un punto de inflexión en la historia de la arquitectura moderna.

El promotor de la fábrica Fagus Carl Benscheidt pensó en un primer momento en encargar el trabajo a Eduard Werner, no obstante Gropius le convenció de alejarse de los estereotipos tradicionales de construcción industrial y levantar un edificio que, además de funcional, resultaba estéticamente artístico (Para persuadir al cliente Gropius no sólo le presento el proyecto, sino que lo invitó a una conferencia sobre el Arte Monumental y construcción industrial. En su discurso (Gropius) postulaba: “vida moderna necesitaba nuevos organismos constructivos que se correspondan con las formas de vida de nuestro tiempo” (…) “Las estaciones, almacenes y fábricas necesitan una expresión propia y no se pueden regir por ningún modo de vida de épocas pasadas sin caer en el esquematismo vacío y en la mascarada histórica. La forma exacta, carente de toda casualidad, los contrastes de forma y color constituyen la base de la rítmica de la creación arquitectónica”).

La mayor influencia de este edificio, fue la Fábrica de Turbinas AEG de Peter Behrens. Gropius y Meyer habían trabajado en el proyecto y con Fagus presentan su interpretación y crítica del trabajo de su maestro.

El edificio principal de la fabrica Fagus puede verse como una inversión de la fábrica de turbinas. Ambas esquinas libres de soportes y superficies de cristal entre los pilares que cubren toda la altura del edificio. Sin embargo en la fábrica de turbinas las esquinas están cubiertas de pesados elementos que se inclinan hacia dentro. Las superficies de cristal también se inclinan hacia dentro y quedan empotrados con relación a los pilares.

Los elementos de apoyo están atenuados y el edificio muestra una imagen de estabilidad y monumentalidad. En Fagus ocurre exactamente lo contrario; las esquinas se dejan abiertas y los pilares están escondidos, dejando la superficie de cristal por el exterior. Gropius describe esta transformación diciendo: “El papel de los muros se restringió a ser meras cortinas estiradas entre las columnas erguidas en la estructura para preservar de la lluvia, el frío y el ruido”

El proyecto de Gropius se fue llevando a cabo en diferentes etapas, en todas ellas el espacio iba poniéndose paulatinamente al servicio de las funciones que debía desempeñar. Siguiendo este esquema el alemán no pretendía enmascarar el interior de la fábrica con una galante fachada ni esconder el trabajo que allí se realizaba; más bien todo lo contrario. Gropius diseñó cada una de las partes de la planta según el trabajo que en ella se realizaría, quizás en este sentido la parte más llamativa es aquella construida entre 1911 y 1914, antes de la Primera Guerra mundial, y que se corresponde con el espacio ocupado por las oficinas.

Los arquitectos comprendieron la fábrica como un imponente edificio cuyo sistema de sustentación está basado en el interior del complejo, de esta manera se posibilita la descarga del muro y de las esquinas. En realidad la idea en sí no era demasiado novedosa, la misma solución se aplicó en la arquitectura gótica con la idea de abrir en el paramento enormes vitrales coloreados, sin embargo la novedad introducida por Gropius y Meyer fue que mientras en el gótico el sistema de descarga volcaba el peso de la construcción hacia el exterior, en la fábrica Fagus se vuelca hacia el interior.

El edificio de las oficinas es un espacio dividido en tres plantas cuyos muros se han transformado en amplísimos ventanales y la cubierta es completamente adintelada. El esquema utilizado en esta parte de la fábrica se convirtió en uno de los paradigmas más repetidos en arquitectura moderna: ladrillo utilizado en estrechos pilares, acero enmarcando los vanos y uso de grandes ventanales de vidrio.

Este es uno de los primeros ejemplos de muro cortina (Curtain Wall) en la historia de la arquitectura moderna.

Además de la zona de las oficinas la fábrica se compone de otros dos edificios más: la zona de producción y la de almacén, ambos orientando su construcción a su utilidad. Los almacenes cuentan con cuatro plantas diferentes mientras que la zona de producción sólo tiene una. Además de estas tres parte principales, los arquitectos diseñaron otros pequeños edificios con distintas funciones.

El conjunto arquitectónico de la Fábrica Fagus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011.

Programa: Fabrica de Zapatos / Oficinas Ubicación: Alfeld an der Leine – Alemania Autores: Walter Gropius y Adolf Meyer Fecha: 1911 – 1925

